Saranno 16 le squadre ai nastri di partenza e tanta, tanta voglia di stare insieme, perché correre dietro ad un pallone è solo un pretesto, una scusa per ritrovarsi, confrontarsi, divertirsi, all’insegna dello sport sociale. Appuntamento a Montecatini Terme (Pt) dal 4 al 6 ottobre con la XII edizione di "Matti per il calcio", Rassegna nazionale di centri di salute mentale e Asl organizzata dall'Uisp.



Le squadre sono composte da persone con disagio mentale, operatori e infermieri che giocheranno partite no-stop di quaranta minuti, venti minuti per tempo.

L'Uisp ha una parola chiave che vale per tutte le attività sportive e sociali che propone: questa parola è "insieme". Infatti le squadre sono composte da persone con disagio mentale, infermieri, operatori e medici, per due giorni di sport e socializzazione. Sono proprio loro i protagonisti di questo progetto Uisp, teso al recupero e alla socializzazione attraverso il calcio. Attraverso l’attività sportiva le persone con disagio mentale riescono ad abbattere le barriere e riappropriarsi della propria personalità.



La Rassegna nazionale è preceduta da iniziative e veri e propri campionati sul territorio e attività promosse dall'Uisp che durano tutto l'anno nelle varie città, che attraversano tutto il paese, dal nord al sud, coinvolgendo centinaia di persone e offrendo loro opportunità di inclusione e amicizia.



"La nostra parola chiave è insieme ma siamo i primi a mettere fuori squadra due parole disgustose, che sono discriminazione e pregiudizio – dice Vincenzo Manco, presidente Nazionale Uisp – il nostro sport vuole favorire l'integrazione e vincere l'isolamento, attraverso un torneo che è il punto di arrivo di progetti e interventi che la Uisp promuove con continuità a livello territoriale ormai da circa trent'anni".



Le 16 squadre che quest’anno parteciperanno a Matti per il Calcio sono: Strada Facendo (Crotone, Calabria); Rappresentativa Arezzo (Arezzo, Toscana); Puglia in Rete e Matti nel Pallone Uisp Taranto (Taranto, Puglia); Va’ Pensiero (Parma, Emilia-Romagna); Cosmos (Piacenza, Emilia-Romagna); Polisportiva Araba Felice (Rovigo, Veneto); A.s.d. La Torre r.s. Onlus (Carbonia, Sardegna); Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme (Foligno, Umbria); Percorsi (Pescara, Abruzzo); Real… Mente (Roma, Lazio); Girasole Calcio (Bergamo, Lombardia); Centro Serapide (Pozzuoli, Campania); Insieme per Sport (Genova, Liguria); Fuori di Pallone (Torino, Piemonte) e Folletti ‘99 (L’Aquila, Abruzzo).



Sui due campi di gioco dell’impianto sportivo Comunale “Daniele Mariotti” di via Maratona, 16 a Montecatini Terme (PT), il fischio d’inizio è previsto per giovedì 4 ottobre alle ore 16.00, con partite in programma per tutto il pomeriggio di giovedì, e poi al mattino e al pomeriggio di venerdì 5.

Sabato mattina, 6 ottobre, dalle ore 10.00, finali e finalissime. A seguire, premiazioni.



Le squadre partecipanti si contenderanno il premio (simbolico) messo in palio dal Calcio Uisp: l’anno scorso hanno trionfato quattro squadre a pari merito: il Girasole di Treviglio (Bergamo), Araba Felice/Il Tulipano di Rovigo-Verona, Una ragione in più/I Fenicotteri di Oristano, Real...Mente di Roma.