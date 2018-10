Violenze e aggressioni neofasciste, una vera emergenza da Nord a Sud. In 24 ore gli estremisti di destra scatenati in due episodi gravissimi a Napoli e a Bologna. Nel capoluogo campano un consigliere neofascista di Fratelli d’Italia, Pietro Lauro, eletto nel 2016 con la lista civica di Gianni Lettieri e poi tornato alla casa madre, ha aggredito e minacciato Jorit Agoch, lo street artist conosciuto in tutto il mondo. “Ti rompo la testa”, “ti vengo a prendere fino a casa” sono le minacce immortalate dal video pubblicato dalla testata on line fanpage.it

Jorit stava dipingendo un muro coi volti di Sandro Pertini e Ilaria Cucchi in un progetto che vede tutte le autorizzazioni e voluto da una scuola del rione Arenella con la cooperativa La Locomotiva.

A Bologna in azione, invece il Veneto Fronte Skinhead. “Questa regione finanzia la perversione”. Questo è il testo di uno striscione che i militanti neonazisti hanno affisso fuori la sede della regione Emilia Romagna per protestare contro la decisione dell'ente di finanziare con 105 mila euro la produzione di una pellicola dedicata a Mario Mieli.

A riportare la notizia è il blog fascinazione.info che monitora la galassia neofascista in tutto il Paese. Nella nota stampa dell’organizzazione veneta si fanno riferimenti offensivi e minacciosi ai diritti del mondo Lgbt.

Da Traini in poi, passando per la formazione del governo, la violenza neofascista fatta di minacce, aggressioni, agguati e colpi di pistola inizia ad essere una seria emergenza per il Paese. Uno degli ultimi episodi è stata la gravissima aggressione ai danni dell'europarlamentare Eleonora Forenza e del suo assistente a margine di una manifestazione a Bari: militanti di Casa Pound li hanno aggrediti con caschi, tirapugni e cinghie. Siamo oltre il livello di guardia e la situazione potrebbe degenerare molto presto.