ARRESTATO MIMMO LUCANO: ACCUSATO DI "ACCOGLIERE" COME PER LE ONG. E SALVINI ESULTA

Come per le Ong anche il sindaco di Riace finisce nel mirino. E a lui va peggio: Mimmo Lucano è stato arrestato questa mattina per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito un'ordlnanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale della stessa cittadina calabrese, che dispone gli arresti domiciliari di Lucano.sindaco ed il divieto di dimora perla sua compagna. Tesfahun Lemlem, nell'ambito dell'operazione denominata "Xenia".

“La misura cautelare rappresenta l'epilogo di approfondite indagini. coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'lnterno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace per l'accoglienza del rifugiati e dei richiedenti asilo politico”.

Secondo il magistrato Lucano è uno “spregiudicato” perché “nonostante iI ruolo istituzionale rivestito” avrebbe organizzato “veri e propri matrimoni di convenienza tra cittadini riacesi e donne straniere al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano”.

Per la Procura “gli elementi di prova raccolti hanno permesso di dimostrare infatti come il Sindaco Lucano, unitamente alla sua compagna Teslahun Lemlem, avessero architettato degli espedienti criminosi, tanto semplici quanto efficaci volti ad aggirare la disciplina prevista dalle norme nazionali per ottenere l'ingresso in Italia”.

C’è da dire che la “disciplina prevista dalle norme nazionali” è sempre la legge Bossi-Fini che ha istituito il reato di clandestinità, una norma contestata da più parti perché discriminante e lesiva dei diritti umani. In sostanza Lucano avrebbe permesso la permanenza di migranti a Riace celebrando matrimoni. E tante sono le domande: era indispensabile l’arresto? Perché la sua compagna subisce il divieto di dimora? Come mai questo provvedimento dopo lo scontro aperto dal ministro dell’interno nei confronti del primo cittadino di Riace?

Il timore è che ci troviamo di fronte a un nuovo teorema dopo quelle contro le Ong finito poi nel nulla di un’archiviazione. Sullo sfondo c’è il contrasto a qualsiasi pratica diversa dal decreto sicurezza che trasforma l’immigrazione in un’emergenza criminalità.

E non è un caso che proprio Salvini, oggi in una contestatissima visita a Napoli, esulti su twitter alla notizia: “accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!”