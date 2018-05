CAPACI 23 MAGGIO: PALERMO CHIAMA ITALIA, RISPONDONO GLI STUDENTI

Palermo chiama e le scuole rispondono. Sono arrivati ora in Sicilia urlando il nome di 'Giovanni e Paolo' i mille studenti a bordo della Nave della Legalita' per la 26esima edizione di #palermochiamaitalia. Ad accoglierli, oltre a migliaia di altri ragazzi delle scuole siciliane, anche il presidente della Camera, Roberto Fico, insieme a Maria Falcone, sorella di Giovanni e presidente della fondazione omonima e il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini.

Durante le prime ore della traversata notturna da Civitavecchia, i ragazzi hanno ascoltato chi la mafia l'ha combattuta sul campo e chi ancora ne porta le ferite sulla propria pelle. Tra loro Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio, e Claudia Loi, sorella di Emanuela - la prima agente della scorta donna a essere uccisa per mano mafiosa - ha ribadito quanto siano importanti iniziative come queste a sostegno della legalita' cosicche' non debba piu' essere necessario morire per difendere certi valori. Quindi, i ricordi di Pietro Grasso, in prima linea (era giudice a latere) nel maxi processo contro Cosa nostra insieme a Falcone e Borsellino. Quest'ultimo, dopo aver raccontato ai ragazzi il lato umano dei due magistrati, ha voluto lanciare anche un monito ai ragazzi su tante questioni ancora non risolte: "Ci sono ancora tante cose che dobbiamo accertare, tanti misteri intorno alle stragi. La storia dei nemici della mafia uccisi solo dalla mafia ha bisogno di altre importati acquisizioni".

"Gli insegnanti ci permettono di far camminare le idee di Giovanni sulle gambe di tanti giovani e ci danno la speranza che ce la possiamo fare. Non abbiamo ancora vinto le mafie. E le notizie degli ultimi giorni ci danno la consapevolezza che esiste una mafia silente. Vogliamo continuare a coltivare la speranza". Lo ha detto Maria Falcone, sorella di Giovanni e presidente della fondazione omonima durante il saluto per l'arrivo della Nave della Legalita' a Palermo.